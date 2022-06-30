В Тюмени политическая элита простилась со спикером облдумы Сергеем Корепановым

Видео: Комсомольская правда – Тюмень, Югра, Ямал. Группа «Тюменское время» ВКонтакте

Сотни тюменцев 30 июня пришли попрощаться с председателем областной думы Сергеем Корепановым. Траурная церемония прошла в Тюменской филармонии. Отдать дань уважения политику пришли представители власти, коллеги, друзья.

На прощании были бывшие и нынешний губернаторы Ямала – Юрий Неелов, Дмитрий Кобылкин и Дмитрий Артюхов, мэр Тюмени Руслан Кухарук, уральский полпред Владимир Якушев, бывший вице-губернатор области Сергей Сарычев, спикер думы ХМАО Борис Хохряков, депутат Госдумы Иван Квитка и т.д.

«Известие о смерти Сергея Евгеньевича прозвучало, как гром среди ясного неба. Буквально несколько дней назад, мы виделись. Он был веселым, жизнерадостным, бодрым человеком. Много шутил, как это делают высокообразованные и интеллектуальные люди – тонко. И очень много рассказывал о жизни, – сказал на прощании губернатор Тюменской области Александр Моор. – В такие моменты понимаешь, что мы так много работаем. Думаем, что работа это самое главное в жизни. И мало уделяем времени моментам, когда можно без погон и пиджаков поговорить и пообщаться». Моор назвал Сергея Корепанова мудрым, опытным и душевным человеком. Он отметил, что для него общение с главой думы было «как сыну послушать отца».

Корепанов почти четверть века (с 1998 года) руководил Тюменской областной думой. Он скоропостижно скончался 28 июня 2022 года на 75-ом году жизни.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»