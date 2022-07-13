На Ямале чиновники пытаются купить биоэнергомассажёр для «чистки меридианов»

Второй раз сорвался аукцион чиновников Ямала на закупку необычного прибора – биоэнергетического массажёра. Прибор планировали купить для Центра социального обслуживания населения Лабытнанги. Стоимость – 170 тыс. рублей. Заказ разместил департамент госзаказа ЯНАО,

Описание массажёра в официальном техздании на сайте закупок вызывает вопросы. «Прибор имитирует эффект физиотерапевтических методик: иглоукалывание, массаж гуаша и туйна, прижигание и вакуумная терапия. Биоэнергомассажер оказывает физиотерапевтический эффект: очищает меридианы, улучшает циркуляцию крови, восполняет энергию организма, восстанавливает баланс внутренних органов», – говорится в докуметах.

Не вполне ясно, что означает «очищает меридианы». Понятие «меридианов», судя по всему, использует нетрадиционная медицина для описания каналов, по которым течёт энергия. Им пользуются различные «целители». В том числе приверженцы гимнастики цигун сообщают, что она чистит меридианы.

Кому именно будут чистить меридианы социальные работники в Лабытнанги – не совсем понятно. Учреждение подведомственно департаменту социальной защиты населения ЯНАО. Занимается облуживанием пенсионеров, инвалидов, людей, оказавшихся в трудной ситуации.

При этом в проекте контракта особо подчёркивается, что контракт заключен в рамках реализации субсидии на иные цели, не связанной с выполнением государственного задания. Что за «иные цели» у госучреждения, на которые потребовался массажёр – не сообщается.

Итоги аукциона должны были подвести сегодня, но на него никто не заявился. То же случилось и в мае 2022 года. Центр социального обслуживания тогда тоже не смог найти поставщика массажёра, который «имитирует прижигание».

Агентство «Новый День» сделает запрос в центр социального облуживания для получения комментариев.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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