В центре соцобслуживания Лабытнанги рассказали, кому покупали биоэнергомассажёр для «очистки меридианов»

В Центре социального обслуживания населения Лабытнанги объяснили попытку купить биоэнергетический массажёр за 170 тыс. рублей. Там в ответ на запрос агентства «Новый День» сообщили, что «прибор планировался к закупке с целью оказания услуг на дому лежачим клиентам, которые нуждаются в щадящем массаже».

К сожалению, из ответа учреждения неясно, насколько хорошо заказчик знаком с действием биоэнергомассажёра и насколько уверен в его положительном воздействии на пациентов. Поскольку, если верить комментарию руководства учреждения, Центр соцобслуживания при выборе массажёра полагается на обещания производителя.

Так, по мнению руководителя Центра Елены Лыкиной, описание прибора позволяет сделать вывод о том, что он подходит для пациентов, перенесших инсульт, травмы и операции. В том числе и потому что производитель обещает снятие отёков, обезболивание, укрепление костей и мышц, а также регуляцию вегетативной нервной системы, улучшение качества сна.

Как отметили в Центре социального облуживания, учреждение реализует программу «Не один дома» для граждан, которые оказались прикованы к постели. И биоэнергомассажёр должен был стать частью программы реабилитации таких жителей.

Напомним, дважды социальные работники Лабытнанги предпринимали попытку купить массажёр через официальный сайт госзакупок. В документации было указано, что им необходим прибор, который имитирует иглоукалывание, массаж гуаша и туйна, прижигание и вакуумную терапию. «Биоэнергомассажер оказывает физиотерапевтический эффект: очищает меридианы, улучшает циркуляцию крови, восполняет энергию организма, восстанавливает баланс внутренних органов», – говорится в материалах закупки.

Агентство «Новый День» просило Центр соцобслуживания объяснить требование о чистке меридианов, прописанное официально в техническом задании аукциона. В ответ заказчик сообщил, что эта характеристика скопирована с сайта производителя просто потому, что она там есть, и не является ключевой.

«Система госзакупок устроена таким образом, что если бы мы не написали развёрнутую характеристику прибора, указанную на сайте продавца, то могли бы получить сто штук разных «биоэнергомассажеров», красная цена которым сто рублей. А мы хотели прибор именно с такими характеристиками (теми, которые нам были нужны). Каждый продавец вправе указывать в описании своей продукции любые «меридианы» для привлечения клиентов, исходя из своей целевой аудитории. Нас не интересовали характеристики для другой целевой аудитории, а характеристики, отвечающие нашим задачам, нас устраивали», – вот так ответили на вопрос о том, что означает требование «чистить меридианы» в Центре соцобслуживания.

Там также заявили, что откажутся от покупки массажёра, так как на торги дважды никто не заявился. И выберут другое «реабилитационное оборудование» для лежачих больных.

Отзывы в Сети

В Интернете наряду с позитивными отзывами о приборе можно найти много негативных комментариев. В том числе есть и такие, кто сообщает, что это «развод для пенсионеров». «Группа мошенников распространяет этот «чудо препарат» за огромные деньги, советуют от всех болезней, вплоть до похудения. Мошенники, у которых ни капли совести нет. Пожалуйста, не приобретайте подобные препараты, таких компаний огромное количество, берегите пожилых родственников от этого», – гласит один из таких отзывов.

«Я врач-рефлексотерапевт. Испробовала действие массажёра fohow на себе. Восторга нет. Ощущения от прохождения по всему телу электрического тока довольно неприятны и напрягают весь сеанс, который длится от 30 минут до 1 часа. Расслабиться и получать удовольствие не получилось ни у меня, ни у приглашённого мною на массаж пациента, который прошёл предварительно курс иглоукалывания. Во время работы «массажиста» на моих руках в течение 2-3 минут, пальцы сводило судорогой. После сеанса в течение 2-х суток ломило руки, болели ноги, наутро после сеанса сковало всё тело, пришлось делать гимнастику, чтобы встать. Два дня раскалывалась голова», – написано на другом сайте.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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