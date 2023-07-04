На Ямале ветеранов СВО реабилитируют с помощью виртуальной реальности

Власти Ямала через подконтрольный фонд закупят для ветеранов СВО и их семей релакс-капсулу, которая использует технологии виртуальной реальности. Такое оборудование поставят в Ноябрьске и Новом Уренгое. Об этом сообщается в комментариях пресс-службы правительства Ямала к документу о выделении средств.

На новинки из бюджета направят 7,9 млн рублей. Осваивать средства будет «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «ЯМАЛ». Курировать расходы будет департамент соцзащиты. Планируется, что капсула поможет снять тревожные расстройства и стресс.

«Определяется объём субсидии на приобретение и поставку мультимедийных комплексов с использованием технологий виртуальной реальности «ФЛОУ» в организации социального обслуживания в Новом Уренгое и Ноябрьске. Оно будет использоваться на занятиях психолога с ветеранами СВО, их семьями, а также близкими погибших бойцов. Для этого в данных центрах планируется создать специализированные отделения помощи. Механизм работы пока прорабатывается», – уточнили в пресс-службе.

В сети можно найти информацию о том, что с помощью капсулы можно реализовать медитативные и дыхательные практики. В комплект входит VR-шлем и специальная капсула с биофидбеком (состояние человека показано в виде листьев – если состояние хорошее, они зелёные).

фото – https://www.istok-reatech.ru/

Ноябрьск, Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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