В Новом Уренгое всю ночь тушили городской мусорный полигон

В Новом Уренгое 18 июля 2022 года возник пожар на городской свалке. По данным на вечер 18 июля, горело 500 «квадратов» полигона. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов в своих аккаунтах в соцсетях.

Утром 19 июля он сообщил, что открытое горение ликвидировано. «Задействовано было 4 экипажа 3 отряда федеральной пожарной службы. Всю ночь ребята проливали. Дополнительно задействовали 3 самосвала, 3 погрузчика. Сейчас объединённым смилами боремся с тлением. Ситуация находится под контролем», – отметил градоначальник.

В пресс-службе управления МЧС уточнили, что пожар ликвидирован в 6:30 утра. «К тушению привлекались 18 человек личного состава и 4 единицы спецтехники», – добавили в ведомстве.

В июне пожар возник на мусорном полигоне в Надымском районе Ямала.

Новый Уренгой, Юлия Фролова

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