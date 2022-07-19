В лесу Ямала нашли два трупа после тушения лесного пожара (ФОТО)

На Ямале спасатели нашли в сгоревшей избушке, с которой начался лесной пожар, тела двоих погибших. Следователи проводят проверку и выясняют обстоятельства ЧП. Об этом сообщили в следственном управлении СК Ямала 19 июля 2022 года. Личности погибших пока не установлены.

Тела погибших обнаружили 17 июля сотрудники «Ямалспаса».

«После тушения лесного пожара в районе, расположенном на расстоянии около 25 км от города Надыма, в сгоревшей избушке обнаружены обгоревшие тела двоих мужчин. Место происшествия тщательно осмотрено следователями и следователями-криминалистами совместно с экспертами полиции. Обнаружены останки сгоревших квадроциклов, на которых погибшие приехали в лес. Установлено, что очаг пожара находился в месте расположения избушки, личности погибших граждан и причины возгорания устанавливаются», – говорится в сообщении СУ СК Ямала.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

фото - место происшествия

Надым, Наталья Ефремова

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