На Ямале снова нашли тела двоих мужчин в сгоревшей лесной избушке (ФОТО)

На Ямале в сгоревшей избушке нашли тела двух мужчин – это второе аналогичное ЧП за месяц в регионе. Подробности трагедии раскрывают в следственном управлении СК Ямала, которое проводит проверку.

Известно, что мужчин начали искать на следующий день после того, как они перестали выходить на связь.

«По предварительным данным следствия, 22 июля 2022 года сотрудниками ГКУ «Ямалспас» на расстоянии 15 км от Лабытнанги на берегу реки «Чёрная» обнаружены обгоревшие останки избы и людей. Установлено, что 21 июля двое жителей города Лабытнанги выехали в избушку с целью отдыха. На следующий день они не вернулись, их телефоны были недоступны. Обеспокоенные родственники обратились в правоохранительные органы», – рассказали в ведомстве.

Следователи проводят судебно-криминалистические экспертизы. Установлено, что очаг пожара находился в месте расположения избушки.

Решение о возбуждении или отказе в возбуждении дела пока не принято.

17 июля спасатели обнаружили тела двоих погибших после тушения лесного пожара в районе, расположенном на расстоянии около 25 км от города Надыма.

фото - место происшествия СУ СК ЯНАО

Приуральский район, Наталья Ефремова

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