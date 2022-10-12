На Ямале в избушке найден погибшим известный любитель леса

Очередной случай обнаружения тела погибшего ямальца в лесной избушке – на этот раз в районе Ноябрьска. Следов насильственной смерти нет, пишут следователи. Специалисты проводят проверку по факту ЧП. Об обнаружении тела мужчины сообщили члены поисково-спасательного отряда «Ямал».

Погибшему 66 лет. Это небезызвестный в Ноябрьске Фёдор Арико. Он прославился необычными инициативами вроде легализации проституции. Также его знали, как строителя лесных избушек и любителя природы. Последний раз его видели живым в сентябре.

«На связь с родственниками последний раз выходил 10 сентября, в планируемые даты в город он не вернулся и на связь больше не выходил. В ходе поисковых мероприятий его тело обнаружено 11 октября в лесу. Место происшествия осмотрено следователем-криминалистом, с целью установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза», – говорится в сообщении следственного управления СК Ямала.

Решение о возбуждении дела или отказе от возбуждения пока не принято.

«В лесу Фёдор Васильевич останавливался в нескольких разных охотничьих избушках, жил там обычно долго. Связь есть не везде. Брату сказал, что в город планирует вернуться 8-9 октября. Но к назначенной дате из леса пришла только собака», – сообщают обстоятельства ЧП «Миг тв».

Летом 2022 года дважды в лесных избушках на Ямале обнаруживали тела погибших мужчин.

Ноябрьск, Юлия Фролова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»