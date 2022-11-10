В лесной избушке на Ямале в голову застрелен молодой человек (ФОТО)

Очередное ЧП случилось в охотничьей избушке на Ямале – убийство молодого мужчины 1999 года рождения. Трагедия произошла накануне, 9 ноября, в Приуральском районе. Уже есть подозреваемый – это родственник погибшего, с которым он выпивал. Подробности рассказывают в следственном управлении СК Ямала.

В избушке был ещё третий человек. Он и рассказал следователям, как произошло убийство.

«Ночью 9 ноября 2022 года трое жителей села Аксарка, находясь в охотничьей избушке, расположенной в 4 км от посёлка Зеленый Яр, распивали спиртные напитки. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчины поссорились. Подозреваемый 1981 года рождения произвёл из охотничьего карабина прицельный выстрел в область головы своему родственнику. Потерпевший 1999 года рождения скончался на месте происшествия. О произошедшем в правоохранительные органы сообщил свидетель преступления», – уточнили в СУ СК Ямала.

Избушка расположена в отдалённой местности. Следователи прибыли туда незамедлительно. Пока что проводятся экспертизы. Подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ. Решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения.

В последнее время на Ямале лесные избушки часто становятся местом гибели местных жителей. Летом трупы находили в сгоревших охотничьих домиках. Осенью нашли тело известного любителя леса из Ноябрьска Фёдора Арико. Также летом медведь насмерть загрыз мужчину, который его прикармливал.

Приуральский район, Юлия Фролова

фото - из материалов уголовного дела

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