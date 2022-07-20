На Ямале мужчину загрыз медведь, которого он прикормил (ФОТО)

В Ноябрьске мужчину насмерть загрыз медведь. Животное также напало на очевидца трагедии, но тому удалось спастись. Силовики, прибывшие на место происшествия, вынуждены были ликвидировать животное. ЧП случилось 18 июля 2022 года в окрестностях Ноябрьска. Подробности раскрывают в следственном управлении СК Ямала, которое проводит проверку по факту гибели человека от ранений.

Тело погибшего мужчины нашли на расстоянии около 10 км от озера «Светлое» на следующий день после нападения, 19 июля.

В ходе изучения обстоятельств ЧП следователи выяснили, что в день нападения животное пришло во временное жилище двух мужчин в лесотундре. Это был не первый визит медведя – оказывается, мужчины, жившие в сарае, подкармливали дикого зверя в течение двух лет. По неизвестной причине в этот раз медведь проявил агрессию, напал на одного из мужчин, когда тот его кормил. Инцидент произошёл вечером, около 19 часов. Второй мужчина, который стал очевидцем происшествия, спрятался в домике, животное разодрало дверь, чтобы добраться до него, но к счастью, у обитателя избушки был топор. Именно благодаря топору ему и удалось отбиться от зверя. У второго пострадавшего тоже есть повреждения – раны руки, но они не смертельны.

Медведя убили на следующий день – он снова вернулся к избушке, где жили мужчины.

В СУ СК Ямала добавляют, что следственными органами по завершению проверки будет принято процессуальное решение.

фото - пострадавший показывает место происшествия и свою рану фото - ликвидированный медведь

Ноябрьск, Юлия Фролова

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