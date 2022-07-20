В Салехарде переделывают набережную, построенную компанией «ВИС»

В Салехарде переделывают набережную, построенную несколько лет назад – она пошла волнами. Подрядчиком строительства была ГК «ВИС». Сейчас, судя по всему, эта же компания взялась за двухлетний ремонт объекта. Подробности сообщаются в материале «Вести Ямал» 20 июля 2022 года.

Набережную возле речного вокзала торжественно открыли в 2015 году. Комплекс работ выполняла компания «ВИС». У предприятия было два контракта общей стоимостью около 900 млн рублей. Сейчас в ГКУ «Дирекция капстроительства и инвестиций Ямала» заявляют журналистам, что причиной просадки набережной стали грунты.

Общая площадь набережной – 7 тыс. кв.м. На 2022 год запланированы только демонтажные работы. «Затем всю зиму и весну будут ждать естественной усадки», – рассказывают журналисты.

По версии начальника территориального управления ОО «ПФ ВИС» Артёма Вдовыкина, который таже даёт комментарии прессе, «в последнее время часто возникают проблемы с грунтами». «В следующем году будут продолжаться работы по выравниванию площадки и монтажу основания», – говорит представитель подрядчика.

Напомним, серьёзный резонанс вызвали проблемы с другим строительным объектом компании «ВИС» – детским садиком «Мамонтёнок». В здании пошли трещины, подвалы начало топить. Его возводили по схеме ГЧП – то есть садик выкупали власти уже после завершения стройки. Департамент экономики ЯНАО пытался взыскать с застройщика 1,4 млрд рублей в качестве компенсации, но «ВИС» доказал, что виноваты «Салехардэнерго» и «Дирекция капстроительства и инвестиций», которые начали строить дорогу рядом с учреждением, что привело к изменению свойств грунтов.

Салехард, Наталья Ефремова

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