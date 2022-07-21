В Надыме женщину наказал суд за то, что ударила и унизила в соцсетях чужого ребёнка

В Надыме женщина заплатит компенсацию семье за то, что подняла руку на чужого ребёнка и выложила его фото и видео в соцсети без согласия родителей. Родители пострадавшего 15-летнего мальчика обратились в правоохранительные органы. Прокуратура встала на защиту ребёнка. Там раскрывают подробности инцидента. Как уточнили в надзорной инстанции в беседе с агентством «Новый День», он произошёл в апреле 2022 года.

Поводом для агрессивного поведения надымчанки стал конфликт возле торгового центра. Выходя из магазина, она увидела на парковке группу мальчиков, которые боролись. Женщина подбежала к ним и ударила одного из них по лицу. Для ребят это стало неожиданностью – как выяснилось, они боролись в шутку, прохожим никто из них не мешал, ничего противозаконного они не делали. На этом конфликт не закончился: женщина сняла ударенного ею 15-летнего мальчика на телефон, выложила съёмки в местную городскую группу «Вконтакте», сопроводив кадры оскорблениями.

«Местная жительница в ходе конфликта нанесла телесные повреждения 15-летнему мальчику, в результате чего подростку причинены физическая боль и нравственные страдания. После этого женщина разместила в Интернете оскорбительный пост с фотографией несовершеннолетнего (без согласия родителей)», – объяснили в прокуратура Ямала.

Городской прокурор направил иск в суд. Решение принято в пользу подростка – женщине, которая подняла на него руку, придётся выплатить 50 тыс. рублей компенсации морального вреда. Кроме того, её привлекли к административной ответственности за побои и оскорбления. Были возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление) и ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ (нарушение законодательства РФ в области персональных данных).

Надым, Юлия Фролова

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