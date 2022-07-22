Надымчанка объяснила, почему дала пощёчину подростку: он участвовал в массовом избиении

Жительница Надыма, которую обвинили в том, что она подняла руку на чужого ребёнка, раскрыла свою версию конфликта. По словам Алёны С., она хотела прекратить групповое избиение подростка и именно поэтому возник конфликт.

Речь идёт об инциденте, который произошёл в апреле 2022 года. Женщина увидела группу подростов, которые боролись. Надымчанка подбежала к ним, произошёл конфликт, женщина ударила одного из мальчиков по лицу. Затем она засняла его на телефон, а фото выложила в местную группу.

Родители 15-летнего мальчика обратились в правоохранительные органы, сообщив, что дети просто шутили и ничего противозаконного не делали. Суд и правоохранители встали на их сторону.

Как рассказала в беседе с агентством «Новый День» Алёна, подростки дрались по-настоящему.

«Мы с мужем выходили из магазина и заметили потасовку: трое парней пинали лежащего на земле ровесника. Мы сначала подумали, что ребята балуются. Но к нам подбежал мальчик, попросил о помощи и сказал, что его друга избивают. Тогда я попыталась пресечь драку. Схватила за руку одного из нападавших, спросила, в чём дело. Подросток матом мне ответил, чтобы я не вмешивалась. Это меня спровоцировало дать ему пощёчину. Единственное последствие этой пощёчины – это красная щека. Никаких травм, царапин, побоев я ему не наносила, и это доказано», – объясняет женщина.

После этого 15-летний мальчик, по словам Алёны, успокоился. Она сняла его на телефон и выложила в местный паблик пост, обращённый к родителям подростка: «Родители проведите беседу с вашим сыном!!! И обратите внимание с кем общается ваш ребёнок... Втроём побили мальчика возле Галамарта». Под ним развернулись дискуссии, Алёна в комментариях нелестно отозвалась о моральных качествах подростка.

«Комментарии стали поводом для того, чтобы обвинить меня в оскорблениях. Но на этом история не завершилась – родители мальчика обратились в прокуратуру, чтобы взыскать с меня моральный вред за пощёчину. Суд прошёл на днях. У меня четверо детей, к сожалению, я не смогла прийти на заседание и пока не видела решения суда. Но вы написали, что мне придётся платить 50 тыс. рублей. Если это так, то я буду обжаловать решение суда», – говорит собеседница.

Алёна уверяет: есть несколько свидетелей того, что мальчики дрались не в шутку. Более того, по её словам, в момент конфликта подросток, которому она дала пощёчину, был нетрезв, и он сам этого не отрицает.

«Тогда, в апреле, в комментариях одна из подписчиц поблагодарила меня за то, что я защитила её сына – как выяснилось, это мама мальчика, которого избивали у магазина. К сожалению, прокуратура во время проверки не посчитала нужным её опросить, хотя она сама высказывала такое желание. Позднее я узнала, что её ребёнок во время беседы в школе отказался свидетельствовать против тех, кто его побил, сказав, что они просто играли. Вероятно, на него оказали давление. Как бы то ни было, есть и другие свидетели апрельского конфликта. Со мной связался посетитель магазина – он видел потасовку из своей машины и готов подтвердить мои слова. Кроме того, ко мне обратились и другие родители Надыма – одна из женщин рассказала, что незадолго до инцидента эта же компания побила и её сына. В итоге тот самый парень, которого я оскорбила, был поставлен на учёт. Думаю, что в этом случае неуместно говорить о том, что мальчики просто баловались», – говорит Алёна.

Она заключает: «Возможно, я была неправа, подняв руку на подростка. Но то, что он был замечен в драках, то, что он выпивает, матом обращается ко взрослым людям, тоже о многом говорит».

Надым, Юлия Фролова

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