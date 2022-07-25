Прокуратура внесла представление начальнику ГУ МЧС ЯНАО из-за «заброшки» в Новом Уренгое

Прокуратура Ямала внесла представление главе управления МЧС ЯНАО Олегу Гилёву из-за заброшенного здания в Новом Уренгое. Строение принадлежало спасательному ведомству, при этом оно не охранялось, доступ к «заброшке» имел любой желающий. После замечания надзорной инстанции строение снесли. Об этом прокуратура сообщает 25 июля 2022 года.

Там поясняют, что об опасном здании рассказал на приёме у прокурора ЯНАО Виктора Эппа местный житель.

«По ул. Набережная, д. 30 в Новом Уренгое расположено двухэтажное нежилое административное здание, которое принадлежит главному управлению МЧС по ЯНАО на праве оперативного управления. Административное здание долгое время не эксплуатировалось, элементы стен и крыши здания имели признаки обрушения. Охрана здания не осуществлялась, территория ограждений не имела, доступ посторонних лиц внутрь аварийного здания не был ограничен»,– описывают состояние дел в ведомстве.

Прокуратура внесла в адрес руководителя управления представление об устранении нарушений закона. Здание снесли, виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

На минувшей неделе стало известно, что на заброшенном долгострое в Новом Уренгое упал и получил травмы подросток. Здание принадлежит бизнесмену Олегу Ситникову. Следователи возбудили уголовное дело.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»