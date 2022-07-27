На Ямале возвращают обязательное тестирование на коронавирус из-за роста заболеваемости

На Ямале возвращают обязательно тестирование на COVID-19 для некоторых категорий граждан из-за роста заболеваемости. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач региона Людмила Нечепуренко 25 июля 2022 года.

«По итогам 29 недели недельный показатель заболеваемости увеличился на 83%, суммарное недельное количество заболевших увеличилось в 2 раза, количество госпитализированных увеличилось в 1,5 раза,– аргументирует своё решение глава управления Роспотребнадзора по ЯНАО. – Регистрируются случаи заноса коронавирусной инфекции в соматические отделения больниц. Зарегистрирован очаг групповой заболеваемости среди работников промышленного предприятия в п. Лимбяяха г. Новый Уренгой, где от вернувшегося из отпуска сотрудника заболел 31 человек».

По данным г-жи Нечепуренко, средний показатель тестирования на COVID-19 составляет 198 исследований на 100 тыс.человек, что является недостаточным исходя из активности эпидемического процесса в ЯНАО на сегодняшний день.

В число граждан, которых обязательно должны протестировать на коронавирус, вошли учителя. У них необходимо взять анализы до начала учебного года.

Кроме того, тестирование обязаны пройти в том числе:

– жители, прибывшие из-за границы с симптомами простуды

– все иностранцы, прибывшие в округ

– контактные с больными коронавирусом при появлении симптомов

– медицинские работники, имеющие риск инфицирования

– те, кого кладут в больницу

– правоохранители, имеющие риски заражения

– вахтовики перед началом работы

– беженцы.

Накануне в Депздраве Ямала сообщили, что в регионе преимущественно циркулируют разновидности омикрона ВА.4 и ВА.5, которые вызывают заболевание в лёгкой форме, но имеют высокую заразность, быстрое распространение и постинфекционные осложнения.

В больницах и поликлиниках округа усилены меры безопасности – контролируется соблюдение масочного режима, социальной дистанции и дезинфекции рук.

Салехард, Юлия Фролова

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