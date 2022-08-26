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Пятница, 26 августа 2022, 10:10 мск

Новости Ямал

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На Ямале зафиксировали вспышки COVID среди вахтовиков

Санитарные врачи Ямала зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом среди вахтовиков. Поэтому ужесточаются правила тестирования на COVID-19.

«В период 32-33 недели 2022 года на территории округа регистрировались 3 групповых очага COVID-19 (г. Надым и г. Ноябрьск) среди работников, осуществляющих деятельность вахтовым методом»,– говорится в постановлении главы управления Роспотребнадзора ЯНАО Людмилы Нечепуренко от 25 августа 2022 года. Она добавляет: по итогам 33 недели по сравнению с 30 неделей увеличилось в 4 раза количество заболевших среди вахтовиков.

Теперь тестирование на коронавирус станет обязательным для всех вахтовиков, прибывающих в округ, независимо от наличия у них сертификата. Ранее обязательное тестирование ввели в том числе для сезонных рабочих, которые прибывают на Ямал на несколько месяцев.

Салехард, Наталья Ефремова

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