На Ямале педофила, отбывающего наказание, осудили за новые преступления

На Ямале осудили педофила, который развращал детей в соцсетях, за новые эпизоды. 53-летний мужчина находил несовершеннолетних друзей по переписке, отправлял им видео и фото на сексуальные темы. Пострадавшим было от 10 до 15 лет. Силовики нашли 19 детей из разных регионов, которые оказались вовлечены в переписку со злоумышленником. В следственном управлении СК Ямала напоминают, что за те преступления, что были обнаружены ранее, злоумышленника уже осудили, и он отбывает наказание. Судили его дважды – в 2017 и в 2019 году. На этот раз приговором суда виновному назначено наказание в виде 8,5 лет в колонии строгого режима.

«По данным следствия и суда, в 2015 году мужчина, 1969 года рождения, находясь на территории РФ, в том числе в Новом Уренгое, через социальную сеть подыскивал детей и вступал с ними в переписку. Он направлял несовершеннолетним собеседникам фотографии, видеозаписи и сообщения, в которых вёл с детьми циничные беседы на сексуальные темы. Своими противоправными действиями мужчина нарушил право детей на своевременное сексуальное воспитание и нравственное развитие, причинив им моральный вред и психологическую травму»,– говорится в сообщении СУ СК Ямала 27 июля 2022 года.

Злоумышленник признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетних, совершенные в отношении двух или более лиц).

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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