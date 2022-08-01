В Ноябрьске будут судить директора банкротной компании за налоговое преступление

В Ноябрьске будут судить бывшего директора ООО «Ноябрьская Сервисная Технологическая компания». По данным агентства «Новый День», речь идёт о Рустаме Аушеве. Его обвиняют в сокрытии средств, за счёт которых могли быть выплачены налоги. Подробности раскрывают 1 августа 2022 года в следственном управлении СК Ямала.

«В Ноябрьске генеральный директор общества, осведомлённый об имеющейся задолженности в бюджетную систему РФ, осуществил сокрытие денежных средств коммерческой организации, за счёт которых должно было быть произведено взыскание задолженности, на общую сумму свыше 27 млн рублей»,– говорится в материалах следователей.

Квалификация уголовного дела – ч.2 ст.199.2 УК РФ.

«Ноябрьская Сервисная Технологическая компания» признана банкротом. В 2020 году прокуратура сообщала, что у предприятия есть задолженность перед работниками. После вмешательства надзорной инстанции долги погасили. Основной вид деятельности предприятия – перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами. В её учредителях ранее числилась одиозная структура «Ру-Энерджи», хорошо известная на Ямале.

Ранее за сокрытие средств при налоговой задолженности был осужден известный на Ямале строитель Михаил Бабийчук. Его приговорили к штрафу в 500 тыс.рублей.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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