Девочка, которую избили и сняли на видео в Салехарде, занимается карате

Мама девочки, которую избивали и снимали на видео в Салехарде, сообщила, что дочь занимается карате. Но защищать девочка себя не стала, так как не может применять бойцовские навыки вне спортивной школы. Об этом пишет издание NEFT со ссылкой на собственные источники.

Как сообщают журналисты, именно мама избитой девочки подала заявление в полицию. По словам источника издания, женщина увидела ролик с избиением дочери только вчера, когда его опубликовало местное сообщество «Вконтакте». Ранее она считала, что следы побоев на руках ребёнка – это последствия тренировок.

Тренер подростка, пишет СМИ, подтвердил, что детей специально учат не применять боевые навыки вне тренировок, так как «это может кончиться чем-то плохим».

Проверкой обстоятельств драки, которая запечатлена на видео, занимаются полиция и детский омбудсмен ЯНАО Данило Трубицын.

Салехард, Юлия Фролова

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