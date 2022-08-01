В Салехарде полиция проверяет причины избиения девочки, которое снимали на видео

В Салехарде полиция проверяет обстоятельства драки между двумя девочками-подростками, которую сняли на видео и выложили в Сеть. На записи одна из девочек лежит на земле в заброшенном строении, вторая сидит сверху и наносит ей удары руками.

Вокруг стоит толпа детей, многие из которых снимают драку на видео. Ролик опубликован в группе «В Салехарде/Объявления/Салехард» «Вконтакте». Подписчики попросили СМИ и прокуратуру привлечь внимание к проблеме и разобраться в потасовке.

«По имеющейся у нас в распоряжении информации – в начале июня этого года на заброшенном объекте, школьница устроила жестокую расправу над сверстницей. Жертва молчит, а свои травмы перед родителями обосновала «падением». Кроме того, молчат и те подростки, которые наблюдали за происходящим! Мы считаем, что недопустимо умалчивать факты откровенного преступления и требуем поднять общественный резонанс вокруг данной ситуации, а далее – привлечь правоохранительные органы, дабы те дали юридическую квалификацию происходящему на видеоролике»,– написано в группе.

1 августа 2022 года стало известно, что полиция проводит проверку.

В пресс-службе УМВД по ЯНАО сообщили, что факт зарегистрировали в ОМВД России по Салехарду. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, пишет «Север-Пресс».

К проверке подключился и детский омбудсмен ЯНАО Данило Трубицын. Он сказал, что личности участников потасовки уже установлены, причина инцидента тоже – это личный конфликт. Ссора произошла летом 2022 года. «Аппарат уполномоченного по правам детей занимается в первую очередь работой с пострадавшей стороной. Мы окажем психологическую помощь, если она понадобится. Выяснением обстоятельств конфликта и в том числе, степени вины той девочки, что наносила удары, занимается полиция»,– сказал г-н Трубицын. И добавил, что работа проводится, в том числе и с теми, кто наблюдал за конфликтом. «Тут важен не только психологический, юридический, но и моральный аспект», – заключил омбудсмен.

Отметим, в комментариях под видео размещено ещё одно видео, на котором та же девочка, что избивает сверстницу на первом ролике, снова участвует в драке. И её нападение снова снимают со стороны.

Салехард, Наталья Ефремова

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