В Надыме толпа подростков сняла на видео избиение школьницы

Новый случай травли ребёнка в ЯНАО произошёл в Надыме. Девочку-подростка били и заставляли вставать на колени. Полиция проводит проверку, школа и чиновники обещают принять «профилактические» меры. Летом текущего года похожая ситуация произошла в Салехарде: девочка избила сверстницу на глазах у толпы подростков. Результаты проверки по тому инциденту никто публично так и не озвучил.

В соцсетях в начале октября начало расходиться видео с избиением девочки в Надыме. В местном паблике «Злой и добрый надымчанин» раскрывали обстоятельства происшествия. «28 сентября по адресу ул. Ленинградский 20, за «Додо пиццей» ребята в количестве не менее 20 человек стояли, снимали, орали «Бей». Били на видео: Марина М., указано в социальной сети вк; Алиса Б. Организатор и инициатор насильственных действий над несовершеннолетним Каролина Л, дочь человека, который ранее служил в органах, чем всех и пугает семья и она сама», – написано в группе.

В департаменте образования Надымского района в комментариях к посту написали, что «ситуация взята на контроль органами профилактики Надымского района. Установлены участники конфликта. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принят ряд профилактических мер».

В школе №1, где учатся дети-агрессоры, сообщили, что «огорчены». «Мы огорчены, что такая ситуация произошла, и тем, в что в ней приняли участие наши учащиеся. Мы как образовательная организация приняли ряд соответствующих мер», – сказала изданию «Ямал Медиа» директор школы № 1 Елена Сератинова.

Надым, Наталья Ефремова

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