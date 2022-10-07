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Пятница, 7 октября 2022, 13:43 мск

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В Ноябрьске школьники избили третьеклассницу

В Ноябрьске сверстники избили девятилетнюю девочку. Как пишет издание «Ямал 1» 7 октября, ребёнка доставили в больницу, полиция проводит проверку.

В потасовке, по предварительным данным, участвовали двое: один школьник держал девочку, второй бил её в живот. Третьекласснице вызвали «скорую», у неё предварительно диагностирована травма живота. Медики доставили ребёнка в ЦГБ.

В начале октября стало известно об избиении девочки-подростка в Надыме. Толпа сверстников снимала происходящее на телефон. В школе, где учится ребёнок и её обидчики, заявили, что «огорчены» инцидентом.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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