В Пуровском районе Ямала с переселенцев из ветхого жилья незаконно просили доплату

Прокуратура помогла многодетной семье из Пуровского района Ямала переехать из аварийного жилья без доплаты. Изначально чиновники просили у семьи почти 2 млн рублей. Подробности раскрывают в надзорной инстанции 3 августа 2022 года.

«Администрации района и посёлка Уренгой, а также «Фонд жилищного строительства» направили проект соглашения о предоставлении многодетной семье благоустроенного жилья взамен аварийного, содержащий незаконную обязанность доплаты разницы в стоимости изымаемого и предоставляемого жилого помещения – более 1,9 млн рублей. Прокурор района направил иск в суд о признании за семьёй права на заключение соглашения о предоставлении объекта недвижимости без доплаты»,– рассказали в прокуратуре.

Суд согласился с прокуратурой.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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