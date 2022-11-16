На Ямале суд снова отменил доплату, которую чиновники просили с переселенцев

В очередной раз суд признал незаконным требование чиновников о доплате при переселении из ветхого жилья на Ямале. На это раз – при переселении жителя Аксарки (Приуральский район). Добиваться отмены доплат ему помогала прокуратура.

«Житель являлся собственником жилого помещения, признанного аварийным и подлежащим сносу. Взамен данного жилья администрацией Аксарковское в 2018 г. предоставлено другое жилое помещение на условиях договора мены с незаконной доплатой в размере более 794 тыс. рублей. Прокурор района направил иск в суд о признании отдельных положений договора мены жилых помещений недействительными, применении последствий недействительности сделки. Судом требования прокуратуры удовлетворены»,– рассказывают в надзорной инстанции.

Решение суда вступило в силу.

Приуральский район, Наталья Ефремова

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