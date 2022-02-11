Мэрия Ноябрьска незаконно взяла с переселенцев из аварийного жилья доплату

Мэрия Ноябрьска незаконно взяла доплату с переселенцев из аварийного жилья. Речь идёт о разнице в стоимости квартир. На ситуацию обратила внимание прокуратура, городская администрация должна вернуть средства гражданину.

«Органом местного самоуправления при предоставлении благоустроенного жилого помещения взамен аварийного на собственника аварийного жилья неправомерно была возложена обязанность по выплате в бюджет муниципального образования разницы в стоимости обмениваемых жилых помещений в размере 422 тыс. рублей, что было отражено в договоре. Прокурор города обратился с иском в суд», – говорится в сообщении прокуратуры Ямала 11 февраля 2022 года.

Требования прокурора судом удовлетворены.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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