Прокуратура через суд заставила мэрию Салехарда ускорить расселение аварийных домов

Прокуратура через суд обязала мэрию Салехарда ускорить расселение двух аварийных домов. Речь идёт о зданиях № 140 по ул. Республики и № 100 по ул. Набережная. Изначально городские власти планировали переселить жильцов из указанных домов в 2025 и 2026 годах. Но надзорная инстанция вынудила чиновников перенести сроки на 2023 год.

В прокуратуру обратились сами жильцы.

«Фундамент, кровля, перекрытия, несущие стены домов находятся в аварийном состоянии и требуют проведения срочных страховочных мероприятий (по состоянию на 2004 год физический износ одного из домов составил 100%). Прокурор города направил иск в суд о переносе срока расселения обозначенных домов. Судом требования прокурора полностью удовлетворены, срок расселения многоквартирных домов сокращён и установлен в период 2023 г», – уточнили в надзорной инстанции 5 апреля 2022 года.

Это уже не первый случай, когда прокуратура помогает жильцам сдвинуть сроки расселения аварийного жилья в Салехарде.

Салехард, День, Наталья Ефремова

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