Суд обязал мэрию Салехарда ускорить расселение домов на Маяковского

Суд обязал мэрию Салехарда ускорить расселение аварийных домов. Речь идёт о зданиях по адресам № 3, 4, 7 по пер. Маяковского.

В планах мэрии было расселить эти дома только в конце 2025 года. После обращения жильцов в прокуратуру выяснилось, что состояние строений ухудшается. Надзорная инстанция подала в суд.

«Дома построены в 1956 году, и на конец 2001 года имели фактический износ более 90%. В 2012 г. администрация города включала их в муниципальную программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, однако дома так и не были расселены», – рассказывают в прокуратуре Ямала 26 июля 2022 года.

Там установили, что конструктивные элементы дома находятся в недопустимом состоянии и требуют проведения срочных страховочных мероприятий.

«Суд возложил на орган местного самоуправления обязанность пересмотреть сроки расселения домов и провести страховочные мероприятия»,– раскрывают итоги обращения в суд в надзорной инстанции.

Пока неясно, на какой год власти запланируют переселение жильцов.

Салехард, Наталья Ефремова

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