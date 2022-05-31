Прокуратура сдвинула сроки расселения аварийного дома в Лабытнанги на 3 года вперёд

Прокуратура снова ускорила через суд сроки расселения аварийного дома на Ямале. На этот раз – в Лабытнанги. Надзорная инстанция подавала иск о переселении жильцов из здания по адресу по ул. Карьерная, 29. Срок сдвинули вперёд на 3 года. Об этом сообщает прокуратура 31 мая 2022 года.

«Жильцы дома несколько лет живут в аварийных условиях. Несущие конструкции фундамента, перекрытий, стен в доме имеют повреждения и деформированы, что представляет угрозу для жизни и здоровья граждан. При этом органами местного самоуправления срок отселения данного дома определён на конец декабря 2025 года»,– уточнили в ведомстве.

Прокурор города направил иск в суд о возложении на администрацию Лабытнанги обязанности по установлению разумного срока расселения аварийного дома. По решению суда теперь граждан должны расселить до декабря текущего года.

Ранее подобные иски прокуратура также подавала о расселении аварийных домов в том числе Салехарде и Лабытнанги.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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