В ЯНАО добиться расселения аварийного дома, в котором опасно жить, удалось только через суд

Главу города Лабытнанги суд обязал расселить аварийный дом. Многоквартирный дом по улице Рабочая, 32 признан аварийным ещё в 2018 году. В доме уже давно были деформированы несущие конструкции свай, бруса обвязки, цокольного перекрытия и стропильной системы. Находиться в доме было небезопасно. Несмотря на представление, которое вынесла прокуратура города мэру Марине Тресковой, людей не переселили, они продолжали занимать аварийное жилье. Дом же поставили в очередь на расселение только на 2025 год. Поскольку требование прокуратуры не было выполнено, следующим шагом ведомства стал иск в суд о понуждении администрации пересмотреть срок расселения граждан.

В результате суд обязал администрацию Лабытнанги расселить аварийный дом в 2021 году, а также осуществить необходимые страховочные мероприятия.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 08.06.21

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