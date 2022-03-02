В Салехарде прокуратура вынудила мэрию ускорить срок расселения аварийки

В Салехарде прокуратура смогла ускорить срок расселения аварийного дома. Здание уже непригодно для жилья, но в плане расселения оно стояло только на 2027 год. Прокуратура обратилась в суд – срок расселения перенесли на текущий, 2022, год. Поводом для вмешательства надворной инстанции стало обращение местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 2 марта 2022 года.

Речь идёт о доме по адресу ул. Островского, д. 10. Там уже отсутствует центральное водоснабжение и водоотведение, отключена электроэнергия и отсутствует отопление.

«Органом местного самоуправления не принято во внимание фактическое состояние дома, несмотря на наличие экспертизы, указывающей на аварийность и опасность», – делает замечание прокуратура мэрии Салехарда.

До момента расселения дома власти должны провести страховочные мероприятия для устранения угрозы жизни и здоровью проживающих в доме граждан.

Салехард, Наталья Ефремова

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