На Ямале горят леса рядом с посёлком в Надымском районе

На Ямале 5 августа 2022 года огонь природных пожаров полыхает рядом с посёлком.

Как сообщают в департаменте природных ресурсов и экологии округа, на 9 утра в регионе действовали 11 природных пожаров на общей площади 207,8 га, пять из них локализованы на площади 42,8 га, на тушении задействовано 203 человека с лесопожарным снаряжением.

За аналогичный период прошлого года на территории округа было зарегистрировано 59 пожаров на площади 543,02 га.

По данным «Ямал Медиа», в нескольких километрах от поселка Лонгъюган Надымского района был обнаружен верховой лесной пожар – пламя распространялось по кронам деревьев. В районе полуночи 5 августа площадь очага составляла приблизительно 100 гектаров.

Салехард, Наталья Ефремова

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