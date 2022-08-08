Рядом с посёлком в Надымском районе Ямала по-прежнему бушуют природные пожары

В Надымском районе Ямала полыхают природные пожары, власти уверяют, что угрозы населению нет. По-прежнему огонь распространяется недалеко от посёлка Лонгъюган.

«На территории Надымского района по состоянию на 11:00ч. 8 августа зарегистрировано 3 действующих природных пожара. Самый большой из них – на площади около 900 гектаров в районе посёлка Лонгъюган. На его тушении задействовано 126 человек личного состава Ямалспаса и Надымского лесхоза. Работает 2 вертолёта.

Угрозы населению, производственным объектам нет. Для ограничения распространения пожара принято решение о создании дополнительных минерализованных полос. Содействие в этом вопросе готовы оказать ОАУ «Леса Ямала» и предприятия ТЭКа»,– сообщили в администрации Надымского района.

Надымский район, Наталья Ефремова

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