В Надымском районе повышен уровень серодиоксида из-за смога

Власти Надымского района сообщили о превышении предельно допустимой концентрации серодиоксида в воздухе. Это произошло из-за дыма от пожаров. При этом власти муниципалитета настаивают на том, что смог над территорией связан с пожарами в ХМАО, а не в самом Надымском районе, где также действуют природные пожары.

«8 августа Надым вновь заволокло серой пеленой от пожаров в ХМАО. В отличие от прошлого раза, лабораторные исследования, проведенные специалистами Центра гигиены и эпидемиологии, показали незначительное превышение предельно допустимой концентрации серодиоксида в воздухе», – заявили в администрации района.

Несколько часов назад там сообщали, что зарегистрировано 3 действующих природных пожара на территории Надымского района.

Надымский район, Наталья Ефремова

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