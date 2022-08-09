В Надымском районе горит 1100 гектаров

В Надымском районе по данным на полдень 9 августа продолжает действовать пожар на площади 1100 гектаров. При этом в воздухе сохраняется повышенная концентрация вредных примесей. «Предельно допустимая концентрация серодиоксида, по утренним данным, полученным от Роспотребнадзора, остается незначительно завышенной»,– уточнили власти района.

«На тушении пожара задействовано 148 человек личного состава Ямалспаса, Надымского лесхоза и аэромобильной группы МЧС из Ноябрьска. Работает 2 вертолёта. Дополнительно привлечены 10 человек первого пожарно-спасательного отряда из Надыма, техника предприятий ТЭКа, 2 автоцистерны. Угрозы населению и производственным объектам нет»,– заявили в администрации.

Ранее в Надымском районе был введён режим ЧС.

Надымский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»