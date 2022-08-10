В Надымском районе действуют 4 природных пожара

В Надымском районе Ямала продолжают гореть поля и леса. По данным на 10 утра 10 августа зарегистрировано 4 природных пожара, 3 из них – на землях лесного фонда. Общая площадь –1223 гектара. Об этом сообщают власти района в официальном телеграм-канале.

По данным чиновников, угрозы населению и производственным объектам нет. Также в администрации заявляют, что пробы, отобранные санитарными врачами вчера вечером, показали отсутствие превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в Надыме и Лонгъюгане.

При этом на сайте Роспотребнадзора Ямала говорится, что по состоянию 09.08.2022 г на территории Надымского района отмечается превышение ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по показателю «диоксид серы» в 1,22 раз, в количественном показателе 0,612 мг/м3, при норме 0,5 мг/м3. Время отбора проб не сообщается.

Надымский район, Наталья Ефремова

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