Под Новым Уренгоем тушат 3 тыс. «квадратов» лесотундры

Под Новым Уренгоем горит тундра. Огонь распространился на 3 тыс. кв.м. Об этом сообщают в мэрии газовой столицы вечером 10 августа 2022 года.

«В районе посёлка Сверхглубокой скважины выявлено возгорание лесотундры на площади около 3 тыс. квадратных метров. На тушении пожара задействовано 4 единицы пожарной техники, 12 человек личного состава МЧС, 11 человек добровольной пожарной дружины и одна мотопомпа», – рассказали в мэрии.

Глава города Андрей Воронов добавил, что горела лесотундра на участке 350 на 450 кв.м. недалеко от Коротчаево.

«Открытое возгорание ликвидировано. Прибыл вертолёт с 6 спасателями Ямалспаса. Они будут контролировать ситуацию»,– написал в своём телеграм-канале г-н Воронов.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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