В Шурышкарском районе Ямала ввели ЧС из-за пожаров

В Шурышкарском районе Ямала 10 августа 2022 года ввели режим ЧС из-за пожаров. Это второй муниципалитет, принявший такое решение. Чуть ранее режим ЧС ввёл Надымский район.

«Режим ЧС начал действовать сегодня с 18:00. Организован оперативный штаб. Такое решение приняли на экстренном заседании комиссии по ЧС в связи с ухудшающейся обстановкой с лесными пожарами. Сейчас на территории района зафиксировано пять возгораний»,– разъяснил глава Шурышкарского района Олег Попов в своём тг-канале.

Три очага действуют в районе деревни Сангымгорт, один – в 19 км от Нового Киевата, ещё один – в 40 км от Вершина-Войкар.

Общая площадь горящего леса – более 2 тыс. гектаров.

На ликвидации пожаров задействованы почти семьдесят человек, есть необходимость в привлечении дополнительных сил.

Шурышкарский район, Наталья Ефремова

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