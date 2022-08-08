Силовики изучают обстоятельства ЧП: в Салехарде женщина толкнула инвалидную коляску с дочерью под автобус

Правоохранительные органы начали проверку по сообщению о том, что женщина толкнула коляску с ребёнком-инвалидом под колёса автотранспорта. ЧП случилось 8 августа 2022 года в районе переправы через Обь (переправа между городами Салехард и Лабытнанги).

Комментарий у водителя автобуса, под колёса которого женщина толкнула коляску, получило издание «Ямал Медиа»: «Женщина с ребёнком бросала коляску под все машины. И, получилось, под мой автобус бросила. Куча очевидцев, начали помогать, ей: «Что вы делаете, женщина?». А она к ребёнку не давала подходить. Приехала скорая, приехала милиция».

Как уточнил собеседник агентства «Новый День» в правоохранительных органах, серьёзных травм у ребёнка, к счастью нет. Но тем не менее она находится под присмотром врачей вбольнице. Уже установлено, что толкавшая её женщина приходится ей матерью. Почему женщина так себя вела и в каком состоянии она находится – предстоит выяснить специалистам.

Известно также, что женщина – жительница Лабытнанги.

В момент происшествия автобус, под колёса которого женщина толкнула инвалидную коляску, стоял на месте.

Салехард, Юлия Фролова

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