У женщины, толкнувшей ребёнка-инвалида под автобус, изъяли дочь и приостановили её опеку над племянницей

У женщины, которая толкнула инвалидную коляску с собственной дочерью под колёса автобуса, изъяли ребёнка. Также у неё под опекой находилась недееспособная племянница – женщина 30 лет. Её также изъяли из опеки.

Дальнейшее место жительства женщины и девочки специалисты определят после того, как поймут, что стало причиной странного поведения жительницы Ямала, которая толкала инвалидную коляску под машины. Она должна пройти психиатрическую экспертизу. Об этом агентству «Новый День» сообщила старший помощник прокурора ЯНАО по взаимодействию со СМИ и общественностью, правовому обеспечению Дина Гехова.

Тревожный инцидент произошёл накануне, 8 августа. Женщина толкнула коляску с ребёнком-инвалидом под стоящий автобус в Салехарде. Коляска упала, девочка получила повреждения, но, к счастью, не тяжёлые. Ребёнок находится в больнице. Её мать вела себя агрессивно – не давала очевидцам ЧП помочь упавшему на асфальт ребёнку. Она не стала объяснять причины своего поведения.

В причинах происшествия разбираются правоохранителные органы, а также органы опеки и попечительства.

Салехард, Юлия Фролова

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