Надымский глава показал новый памятник защитникам Донбасса (ФОТО)

В Надыме установили памятник защитникам Донбасса. Монумент показал в своём телеграм-канале глава Надымского района Дмитрий Жаромских 12 августа 2022 года.
В одной руке у воина автомат. В другой – ребёнок, укутанный в одеяло.
Монумент расположился в сквере Миротворцев в районе торгового центра «Надым».
Надым, Наталья Ефремова
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