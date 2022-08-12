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Пятница, 12 августа 2022, 10:44 мск

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Надымский глава показал новый памятник защитникам Донбасса (ФОТО)

фото – тг-канал Дмитрия Жаромских

В Надыме установили памятник защитникам Донбасса. Монумент показал в своём телеграм-канале глава Надымского района Дмитрий Жаромских 12 августа 2022 года.

В одной руке у воина автомат. В другой – ребёнок, укутанный в одеяло.

Монумент расположился в сквере Миротворцев в районе торгового центра «Надым».

Надым, Наталья Ефремова

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