В Тазовском хозяйская собака на самовыгуле напала на ребёнка

Владелец собаки из посёлка Тазовский заплатит за то, что его пёс укусил ребёнка на детской площадке. Инцидент произошёл в июне текущего года. Права ребёнка защищала прокуратура – ведомство направило иск в суд и добилось компенсации морального вреда. Подробности раскрывают в самой надзорной инстанции.

«В посёлке Тазовский животное укусило в ягодичную область восьмилетнюю девочку. Владелец собаки допустил её выгул без сопровождения и намордника. В соответствии с действующим законодательством собственник обязан принимать все необходимые меры по недопущению причинения животным вреда иным лицам. В случае причинения вреда на собственника возлагается обязанность возместить причинённый вред»,– уточнили в прокуратуре.

Суд взыскал в пользу ребёнка 30 тыс. рублей.

Чуть ранее стало известно, что в пользу другого укушенного собакой в Тазовском ребёнка суд взыскал компенсацию с местных чиновников. Разница в том, что в том случае собака была бездомной.

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Тазовский район, Наталья Ефремова

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