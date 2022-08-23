В Надыме на пешеходном переходе сбили людей, один скончался

В Надыме 23 августа на пешеходном переходе сбили двоих человек. По предварительным данным, один из пострадавших скончался. Об этом пишет издание «КП-Ямал».

Со ссылкой на пресс-службу городского гарнизона пожарной охраны, издание сообщает, что ДТП случилось в районе дома №2 по улице Зверева. «По предварительной информации, водитель автомобиля «Hyundai Solaris» не справился с управлением и сбил двух человек, переходящих проезжую часть», – рассказали журналистам.

Пострадавших доставили в медицинское учреждение, их состояние оценивали как тяжёлое. В больнице, по данным «Ямал Медиа», один из пешеходов скончался.

Ни в ГИБДД Ямала, ни в управлении МВД ещё официально не прокомментировали информацию.

Надым, Наталья Ефремова

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