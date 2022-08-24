Девушка, сбившая насмерть пешехода в Надыме, прошла медосвидетельствование

Полицейские сообщили результаты медосвидетельствования девушки, которая сбила на пешеходном переходе двоих человек в Надыме. В МВД также добавили, что по факту ДТП проводится уголовное расследование. Авария произошла утром 23 августа 2022 года. Один из пострадавших скончался в больнице.

Как уточнили в отделе полиции Надымского района, девушка-водитель была трезва.

Напомним, авария случилась в 8:10 на ул. Заводская, около д.2. Водителю 26 лет. Она сидела за рулём автомобиля «Hyundai solaris». Почему водитель не заметил и не пропустил пешеходов на переходе – пока не сообщается. «На месте происшествия неудовлетворительные дорожные условия не выявлены», – лишь добавили в полиции.

В надымской больнице от травм скончался 33-летний пострадавший пешеход. Второй пострадавший – женщина 36 лет – была госпитализирована в травматологическое отделение ГБУЗ «Надымская ЦРБ».

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Надым, Наталья Ефремова

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