В ГАИ раскрыли подробности смертельного наезда на пешеходов в Надыме (ФОТО)

Госавтоинспекция официально прокомментировала обстоятельства трагического ДТП в Надыме, в результате которого скончался пешеход. Авария произошла сегодня, 23 августа.

В ГИБДД рассказали, что за рулём автомобиля, который наехал на пешеходов, была девушка – жительница Надыма 1996 г.р.

«Управляя а/м Хундай Солярис, жительница города на ул. Заводская совершила наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход мужчина 1989 г.р. скончался от полученных травм, пешеход женщина 1986 г.р. госпитализирована в травматологическое отделение»,– уточнили в ведомстве.

Надым, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»