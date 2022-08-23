Губернаторов Моора и Артюхова внесли в санкционные списки Канады, а Комарову – нет

Канада внесла губернаторов ЯНАО и Тюменской области в расширенный санкционный список. Александр Моор и Дмитрий Артюхов оказались среди 62 лиц, которые были добавлены в перечень на днях.

О том, что власти Канады обновили списки, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, выступая на онлайн-саммите «Крымская платформа». Об этом сообщает ТАСС 23 августа 2022 года.

«Мы объявляем о новых санкциях в отношении ещё 62 человек и одной организации оборонного сектора [РФ], которые причастны к войне России на Украине», – сказал он. Трюдо при этом подчеркнул, что санкционные действия Оттавы не касаются продовольствия.

Премьер-министр добавил, что Канада также окажет дополнительную помощь таким украинским структурам, как Минобороны и национальная полиция, передав необходимое оборудование и оказав техническую поддержку. «Чтобы отреагировать на острую необходимость увеличения мощностей для хранения зерна в Украине из-за вторжения России и помочь улучшить продовольственную безопасность в стране, премьер-министр объявил на саммите G7 в этом году в Германии о вкладе в размере 52 миллионов долларов США для сельскохозяйственных решений», – говорится на сайте премьер-министра Канады.

На сайте правительства Канады перечислены фамилии тех, кто попал в расширенные списки. Кроме Моора и Артюхова там значатся и другие губернаторы, в том числе уральские. Но, например, главы ХМАО Натальи Комаровой в списке нет. Ранее Моор и Артюхов попали в санкционные списки Великобритании.

Тюмень, Салехард, Наталья Ефремова

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