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NewDayNews.ru

Вторник, 26 июля 2022, 14:51 мск

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Тюменские губернаторы Моор и Артюхов попали в санкционные списки Великобритании

Два губернатора «большой» Тюменской области попали в санкционный список Великобритании. Это глава ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава Тюменской области Александр Моор. Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании 26 июля 2022 года.

Главы регионов, согласно документу, подверглись замораживанию активов, им также запрещён въезд в Великобританию. В качестве аргументов приведён тот факт, что они являются губернаторами.

В обновлённый санкционный список попал также выходец с Ямала, а ныне председатель правительства ДНР Виталий Хоценко. Его англичане внесли в список, «поскольку он участвует и оказывает поддержку политике и действиям, которые дестабилизируют Украину и подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины».

Тюменский глава Александр Моор уже отреагировал на решение Великобритании в своём телеграм-канале. Он опубликовал обновлённый санкционный список, в котором есть его фамилия, и пошутил: «Ну, наконец-то».

Салехард, Тюмень, Наталья Ефремова

© 2022, РИА «Новый День»

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