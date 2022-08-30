В Ноябрьске почётное звание присвоили газпромовцу, чьего сына осудили за убийство

Звание почётного гражданина Ноябрьска присвоено главе профсоюза «Газпром добыча Ноябрьск» Ивану Самборскому. Такое решение приняли депутаты городской думы Ноябрьска 30 августа на очередном заседании. Об этом сообщил в беседе с агентством «Новый День» депутат Александр Бондарчук. Сам он в знак протеста против решения о присвоении почётного звания покинул заседание досрочно.

Кстати, из 22 депутатов на заседании думы Ноябрьска присутствовали всего 13 народных избранников.

В начале заседания Александр Бондарчук предложил снять вопрос о присвоении почётного звания с рассмотрения из-за нарушения порядка – на профильной комиссии не было представителей тех, кому планируется присваивать звание. Однако его предложение коллеги отклонили.

Первый кандидат на присвоение почётного звания – Наталья Усенко, которая занимается военно-патриотическим движением. Она не набрала нужного количество голосов народных избранников.

Г-н Самборский стал вторым кандидатом. Представитель профсоюза «ГДН» сообщила, что именно г-н Самборский руководил много лет назад строительством спорткомплекса «Факел» в Ноябрьске, утверждал проект лыжной базы, также отметила его «вклад в развитие стрелкового спорта». Затем представитель компании перечислила те награды, которые есть у г-на Самборского – медали, благодарности и почётные грамоты.

Депутат Александр Бондарчук поспорил и сказал, что перечисленные объекты в городе – это заслуга руководителей «ГДН», а не одного г-на Самборского. Он также обратил внимание на то, что сразу несколько депутатов городской думы являются коллегами г-на Самборского и потому должны воздержаться от голосования. Также он сослался на голосование в городском паблике, где большинство подписчиков выступили против присвоения звания Самборскому. Однако в результате голосования за кандидата из 13 присутствующих только 1 народных избранник (сам г-н Бондарчук) проголосовал против. После этого г-н Бондарчук покинул зал заседаний думы.

Он объяснил в беседе с агентством «Новый День», что в городе есть и другие достойные люди. Но почему-то уже 3 год подряд дума Ноябрьска присваивает такие звания сотрудникам «Газпрома», не учитывая мнение остальных горожан.

Имя Ивана Самборского часто звучало в прессе в 2020 и 2021 годах. Дело в том, что его сына – Владимира Самборского – осудили за убийство, совершённое в ходе пьяной ссоры.

В 2021 году звание почётного гражданина Ноябрьска было присвоено бывшему директору «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Геннадию Любину. В 2020 году звания «Почётный гражданин Ноябрьска» получили бывший генеральный директор ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз» Михаил Ставский и директор ЦД «Нефтяник» Елена Зубко.

Почётные граждане Ноябрьска имеют право на единовременное денежное вознаграждение при присвоении звания, ежегодную выплату к празднованию Дня города, ежемесячную выплату, ежегодную выплату на оздоровление.

Ноябрьск, Юлия Фролова

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