В сеть попало видео, как на Ямале сын экс-депутата и топ-менеджера «дочки» Газпрома убивал друга

В социальных сетях опубликовано видео, связанное с убийством предпринимателя Эльмарта Тимиркина в Ноябрьске. В совершении преступления обвиняется 39-летний Владимир Самборский – сын экс-депутата гордумы Ноябрьска, председателя профсоюза ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Ивана Самборского.

Ролик разместил паблик «Злой Ямал» в соцсети ВКонтакте. На видео можно рассмотреть, что мужчины сначала о чем-то эмоционально разговаривали, затем произошла драка. Мужчина на видео, предположительно, Самборский, запинывает свою жертву, после чего берет ружье и наставляет дуло на избитого.

«Новый День» подробно сообщал о трагедии в Ноябрьске. Она произошла рано утром 16 мая 2020 года. 40-летний Эльмарт Тимиркин был застрелен в своем гараже. Потерпевший скончался на месте происшествия от огнестрельного ранения в грудь.

Собеседники нашего агентства рассказали, что накануне вечером в гараже Тимиркина собралась компания. В числе приглашенных был и Владимир Самборский. «В этом гараже периодически проходили вечеринки с большим количеством алкоголя», – рассказывает наш источник.

Поздно ночью гости разошлись, но Самборский остался. «Рассматривается версия, что хозяин гаража уже под утро начал выгонять Самборского, даже взял ружье, чтобы припугнуть засидевшегося гостя, который в тот момент был пьян. Тимиркин затем поставил ружье, продолжилась перепалка, которая переросла в драку. Самборский, предположительно, избил хозяина гаража», – рассказывал тогда наш источник.

Подозреваемому было предъявлено обвинение по ст. 105 УК РФ (убийство). В данный момент идет судебный процесс.

Отметим, что подозреваемый в убийстве Владимир Самборский на момент совершения преступления также работал в ООО «Газпром добыча Ноябрьск», где его отец, Иван Самборский, возглавляет профсоюз.

Ранее Иван Самборский от партии «Единая Россия» избирался в думу Ноябрьска. По итогам 2018 года он вошел в число депутатов-миллионеров.

Ноябрьск, Дарья Котова

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