Стали известны подробности убийства, совершенного сыном экс-депутата и топ-менеджера Газпрома

В Ноябрьске в понедельник, 18 мая, простились с предпринимателем Эльмартом Тимиркиным, в убийстве которого подозревается 39-летний Владимир Самборский – сын экс-депутата гордумы Ноябрьска, председателя профсоюза ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Ивана Самборского. Два информированных источника «Нового Дня» сообщили, как, предположительно, развивались события в ночь убийства.

Как сообщал «Новый День», рано утром 16 мая 40-летний Эльмарт Тимиркин был застрелен в своем гараже. СУ СКР по ЯНАО уточняет, что потерпевший скончался на месте происшествия от огнестрельного ранения в грудь.

Собеседники нашего агентства рассказали, что накануне вечером в гараже Тимиркина собралась компания. В числе приглашенных был и Владимир Самборский. «В этом гараже периодически проходили вечеринки с большим количеством алкоголя», – рассказывает наш источник.

Поздно ночью гости разошлись, но Самборский остался. «Рассматривается версия, что хозяин гаража уже под утро начал выгонять Самборского, даже взял ружье, чтобы припугнуть засидевшегося гостя, который в тот момент был пьян. Тимиркин затем поставил ружье, продолжилась перепалка, которая переросла в драку. Самборский, предположительно, избил хозяина гаража. Так, что Тимиркин отключился», – рассказывает наш источник.

Сам Владимир Самборский после драки забрал ружье, еще выпил и лег спать. «Далее, возможно, события развивались так: когда Эльмарт Тимиркин начал приходить в себя, проснулся и Самборский. Он взял ружье и выстрелил в грудь своей жертве. После чего Самборский пошел к супруге Тимиркина и сказал, чтобы она вызвала полицию», – добавляет источник «Нового Дня».

Как ранее сообщалось, версию про конфликт между мужчинами подтверждает и региональный Следком.

«По данным следствия, в ночное время две знакомых мужчин распивали спиртное в гараже-мастерской. Под утро между ними произошла ссора, в ходе которой 39-летний мужчина выстрелил из огнестрельного оружия в область грудной клетки 40-летнему хозяину гаража. Потерпевший скончался на месте происшествия от огнестрельного ранения», – сообщали в СУ СКР по ЯНАО 18 мая. Подозреваемому предъявлено обвинение по ст. 105 УК РФ (убийство).

Отметим, что подозреваемый в убийстве Владимир Самборский также работает в ООО «Газпром добыча Ноябрьск», где его отец, Иван Самборский, возглавляет профсоюз.

Ранее Иван Самборский от партии «Единая Россия» избирался в думу Ноябрьска. По итогам 2018 года он вошел в число депутатов-миллионеров. Иван Самборский задекларировал свой доход в сумме свыше 20 млн рублей.

Фото – личная страница Э. Тимиркина в «Одноклассниках»

Ноябрьск, Дарья Котова

Ноябрьск. Другие новости 18.05.20

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