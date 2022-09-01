Следователи раскрыли подробности жестокого убийства женщины в Новом Уренгое

Следователи раскрыли подробности расследования уголовного дела об убийстве и расчленении женщины в Новом Уренгое. Как удалось установить правоохранителям, женщину убил её нетрезвый знакомый. Потом он решил выбросить останки жертвы в мусорный контейнер. Ранее пресса сообщала, что страшную находку обнаружили жители района – они заметили в зубах у собаки человеческую руку. Позже были обнаружены и другие части тела погибшей: в мусорном контейнере и мусоровозе, писал НУР24.

«В период с 16 августа по 24 августа в квартире дома 24 «а» по улице Таёжная 52-летний местный житель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры подверг избиению свою знакомую – 37-летнюю женщину, нанеся ей множественные удары руками и ногами в область грудной клетки. После этого злоумышленник нанёс потерпевшей несколько ударов ножом. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. С целью сокрытия совершённого убийства мужчина избавился от тела», – говорится в сообщении следственного управления СК Ямала.

Обвиняемый помещён под стражу. Его обвиняют в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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